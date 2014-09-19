Порошенко в воскресенье пообщается с журналистами

Об этом сообщил генеральный директор НТКУ Зураб Аласания.

"Вновь тот же формат. Несколько журналистов и президент. "Смотрите вечером воскресенья на всех каналах страны", - написал Аласания в Facebook.

По его словам, формат встречи выбран неудачно.

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"Не нравится. Говорено-переговорено уже: это плохой формат, по многим причинам. Отдает "избранностью" каналов. Невозможностью качественного диалога. Длинными спичами вместо коротких ответов на вопросы. Формализованностью пространства, в конце-концов", - считает гендиректор НТКУ.

В то же время, по словам Аласании, главное, чтобы такой разговор состоялся. "Президент, поговори с народом". Хоть тушкой, хоть чучелом. Я пойду и буду спрашивать", - написал он.