Луценко: Депутаты от Донбасса будут избраны позже

Об этом в эфире 1+1 заявил лидер партии "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко, сообщает "Третья республика".

При этом, по словам Луценко, речь идет не о выборах областных советов, а только о выборах местных и городских советов.

"Возможно, нам неприятно будет иметь дело с теми, кого там выберут, однако именно с этими людьми можно будет вести дальнейшие переговоры. Да, это будет политическое крыло боевиков, но такие переговоры лучше, чем война, забиравшая в последние дни сотни жизни ежедневно", - заявил Луценко.

Читайте такжеУкраинские партии формируют избирательные списки

Он напомнил, что согласно заключению ЦИК, во временно оккупированном Крыму и на территории Донбасса сейчас провести выборы в Верховную Раду невозможно.

"ЦИК не будет проводить выборы на территориях, где нет представителей украинского государства. Освобожденные территории Донецкой и Луганской областей смогут избрать десятки своих представителей в Верховную Раду Украины. Однако на этих выборах представителей от Донецка, Луганска, Горловки, Красного Луча пока избрано не будет", - отметил Луценко.

Читайте такжеПорошенко надеется, что Рада примет закон об особом статусе Донбасса

"Я не верю Путину и боевикам в том, что с завтрашнего дня захваченные территории освободятся и там появится возможность зарегистрироваться кандидатами в депутаты. Поэтому депутаты от этих районов, которые составляют треть Донбасса, будут избраны позже", - отметил он.