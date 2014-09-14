Таможенники не проверяли груз гуманитарного конвоя, который в составе 6 колонн вторгся в Украину

Об этом говорится в сообщении на сайтов СНБО.

"Вчера с 14:25 до 21:00 через пункт пропуска «Изварино» Луганской области в РФ выехало 6 колонн в составе 216 автомобилей, которые накануне заехали с РФ через российский пункт пропуска «Донецк» с так называемой гуманитарной помощью", - говорится в сообщении.Читайте такжеПервые грузовики гуманитарного конвоя вернулись из Луганска в Россию - СМИ

Украинские пограничники и таможенники в пункте пропуска «Донецк» участия в оформлении колонны не брали.