Таможенники не проверяли груз гуманитарного конвоя, который в составе 6 колонн вторгся в Украину
14:07, 14 сентября 2014Политика
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Таможенники не проверяли груз гуманитарного конвоя, который в составе 6 колонн вчера вторгся в Украину.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении на сайтов СНБО.
"Вчера с 14:25 до 21:00 через пункт пропуска «Изварино» Луганской области в РФ выехало 6 колонн в составе 216 автомобилей, которые накануне заехали с РФ через российский пункт пропуска «Донецк» с так называемой гуманитарной помощью", - говорится в сообщении.Читайте такжеПервые грузовики гуманитарного конвоя вернулись из Луганска в Россию - СМИ
Украинские пограничники и таможенники в пункте пропуска «Донецк» участия в оформлении колонны не брали.
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