Кушнарев: голову на отсечение, что Тимошенко делала бы все веселее

Блок Юлии Тимошенко также блокировал бы деятельность Верховной Рады, если бы в парламенте была создана широкая коалиция.

Такое мнение высказал народный депутат Украины от Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

«После создания широкой коалиции БЮТ оказался бы в оппозиции и начался бы новый этап, не менее острый, согласования отношений большинства с оппозицией. Даю голову на отсечение, что это было бы еще веселее, чем сейчас. БЮТ наверняка блокировал бы трибуну и, без сомнения, были бы такие же тяжелые и мучительные переговоры и поиск компромисса. И тогда на повестку дня встал бы вопрос об отношениях правящей коалиции и оппозиции. Вспомните: вначале они вообще ничего не хотели нам отдавать, игнорируя при этом нормы законов и регламента или подгоняя их под себя. А когда мы против этого возразили - они начали последовательно отступать. Споткнулись мы на сфере ответственности и прав оппозиции», - цитирует пресс-служба слова Е.КУШНАРЕВА.

Вместе с тем представитель Партии регионов считает, что создавать «с нуля» механизм взаимоотношения власти и оппозиции, если это делают действующая власть и оппозиция, очень сложно. «Здесь каждый заинтересован получить больше. Поэтому процесс и идет так сложно. Если бы у нас сейчас был закон об оппозиции, четко прописаны принципы взаимоотношений коалиции большинства и оппозиции - мы бы прошли этот путь достаточно быстро», - считает он.

Е.КУШНАРЕВ назвал три принципиальных требования, при выполнении которых Партия регионов могла бы разблокировать работу Верховной Рады: формула голосования кандидатур спикера и премьера, распределение комитетов и права оппозиции. «По формуле голосования мы договорились в первую очередь. Партия регионов настаивает на пропорциональном распределении комитетов парламента. В этом случае под ее контроль должны попасть десять комитетов. Но мы готовы уступать», - подчеркнул народный депутат.

При этом он считает, что под контроль оппозиции должно попасть не менее 6 комитетов: бюджетный, регламентный, по контролю за деятельностью правоохранительных органов, по свободе слова, по правам человека и социальный. «Это стандартный пакет, который обеспечивает оппозиции контроль над властью. Кстати, это меньше, чем было у оппозиции в прошлые годы. Пока не принят закон об оппозиции, мы предлагаем зафиксировать права оппозиции, включив их в регламент. У нас сейчас нет других рычагов влияния, кроме блокирования. А этот документ даст нам право включать вопросы в повестку дня или один раз в месяц формировать повестку дня парламента по своему усмотрению. Все это для того, чтобы наша работа была эффективной. Иначе зачем нам вообще ходить в парламент, если мы не можем ни на что влиять?», - пояснил Е.КУШНАРЕВ.