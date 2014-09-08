Волонтер "Феникс" собрал для украинской армии более 50 миллионов гривен
Волонтер Юрий Бирюков, известный под именем Феникс, собрал для украинских военных более 50 миллионов гривен.
Об этом он сам рассказал во время конференции на ТСН.
"Не скажу [точную сумму, - ред.]. Но цифра перевалила за 50 миллионов две недели назад", - сказал Бирюков.
По словам волонтера, самое крупное пожертвование составило почти 200 тысяч долларов. "Физически и фактически эта сумма приближалась к 200 тысяч долларов. Это была группа патриотических товарищей, которые это делали в течение нескольких недель, но это были одни и те же люди. Если это считать одноразовым взносом, то самый большой был таким", - рассказал Бирюков.
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При этом он отметил, что его абсолютно не пугает возможное внимание Налоговой инспекции.
"Принят законопроект, в разработке которого я принимал активное участие, который освобождает волонтеров от налога на прибыль от волонтерской деятельности. Почему-то разводили панику на эту тему сейчас, хотя налоговая в теории могла бы предъявить претензии волонтерам только в следующем году. Ждал [инспекторов, - ред.] с нетерпением, было бы забавно", - рассказал Бирюков.