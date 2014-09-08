Волонтер "Феникс" собрал для украинской армии более 50 миллионов гривен

Об этом он сам рассказал во время конференции на ТСН.

"Не скажу [точную сумму, - ред.]. Но цифра перевалила за 50 миллионов две недели назад", - сказал Бирюков.

По словам волонтера, самое крупное пожертвование составило почти 200 тысяч долларов. "Физически и фактически эта сумма приближалась к 200 тысяч долларов. Это была группа патриотических товарищей, которые это делали в течение нескольких недель, но это были одни и те же люди. Если это считать одноразовым взносом, то самый большой был таким", - рассказал Бирюков.

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При этом он отметил, что его абсолютно не пугает возможное внимание Налоговой инспекции.

"Принят законопроект, в разработке которого я принимал активное участие, который освобождает волонтеров от налога на прибыль от волонтерской деятельности. Почему-то разводили панику на эту тему сейчас, хотя налоговая в теории могла бы предъявить претензии волонтерам только в следующем году. Ждал [инспекторов, - ред.] с нетерпением, было бы забавно", - рассказал Бирюков.