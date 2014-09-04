Порошенко: Украина получила то, чего мы ожидали - поддержку НАТО

Президент Украины Петр Порошенко начал свое участие в Саммите НАТО в Южном Уэльсе с уникальной по формату совместной встречи с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, президентом США Бараком Обамой, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Италии Маттео Ренци и президентом Франции Франсуа Олландом.

«Уникальный формат встречи демонстрирует поддержку странами НАТО территориальной целостности Украины, которая столкнулась с внешней агрессией», - отметил глава Украинского государства в начале встречи, сообщает пресс-служба президента Украины.

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Отмечается, что руководители государств обсудили глобальный, континентальный и региональный контексты событий на Востоке Украины и подчеркнули необходимость поиска путей мирного решения сложившейся ситуации.

Комментируя встречу, президент Украины подчеркнул, что фактически впервые в истории нашего государства состоялась встреча в формате лидеров 5-ти крупнейших стран мира - президента США, премьер-министра Великобритании, канцлера Германии, премьер-министра и президента Франции, на которой были продемонстрированы решительные намерения по поддержке Украины.

«Есть понимание, что, поддерживая Украину, поддерживая мир, стабильность и деэскалацию ситуации на Востоке, они поддерживают стабильность Европы и мира. Это сегодня не только вопрос украинского конфликта, это - глобальный вопрос», - подчеркнул глава государства.

Порошенко сообщил, что состоялся обмен мнениями по нескольким направлениям. В частности, обсуждалась поддержка Украины в сфере безопасности. «Сегодня в резолюции Саммита НАТО будет четкое утверждение, что Украина имеет поддержку со стороны НАТО», - заявил Президент, сообщив, что будут приняты определяющие решения о привлечении Украины к специальной программе, где будут созданы 4 трастовых фонда, что будет способствовать решению вопросов логистики, коммуникации, киберпреступности, социальной реабилитации раненых.

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По словам Порошенко, отдельное внимание участники встречи уделили военно-техническому сотрудничеству. В декларации будет отмечено, что НАТО поддерживает двусторонние решительные действия стран-членов по обеспечению военно-технической поддержки для Украины. «Это - именно то, чего мы ожидали», - резюмировал глава государства.

Он также подчеркнул, что сегодня будет обсуждена координация дальнейших действий, в том числе в вопросе применения санкций.