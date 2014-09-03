Германия пришлет в Украину бронежилеты и медикаменты - Меркель

Об этом заявила Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время заседания фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, передает BBC Украина.

При этом глава немецкого правительства сказала, что "лично" позаботится об этой поставке.

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Украина уже несколько месяцев ожидает 20 тысяч бронежилетов из Германии, которые заказало министерство обороны, однако возникли проблемы с получением экспортного разрешения.

Ранее Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко пообещала содействовать в вопросе предоставления финансовой помощи Украине и гуманитарной помощи для Донбасса.