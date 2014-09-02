ЦИК зарегистрировала первого кандидата в депутаты

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, на сегодняшнем заседании был зарегистрирован Валерий Шупта. Он баллотируется в депутаты как самовыдвиженец в округе № 144 (Полтава).

Шупта родился 16 октября 1975 года в Харькове, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Полмарк", беспартийный, проживает в Полтаве, судимость отсутствует.

Читайте такжеЦИК не позволили изменить границы округов на Донбассе и уменьшить расходы на выборыПо состоянию на 16.00 2 сентября на рассмотрении в ЦИК находятся документы для регистрации кандидатами в народные депутаты Украины 18 человек.

Напомним, внеочередные выборы в ВР назначены на 26 октября 2014 года.