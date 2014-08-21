Правительство завершило подготовку к выполнению Соглашения с ЕС - Семерак

19:11, 21 августа 2014
Политика
0 0

Кабинет министров Украины полностью завершил этап создания в Украине обновленной системы координации органов исполнительной власти в сфере европейской интеграции.

REUTERS

Об этом заявил министр Кабинета министров Остап Семерак, сообщает Правительственный портал.

По словам Семерака, создание Правительственного комитета во главе с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, назначение заместителей министров по вопросам евроинтеграции, а также формирования структуры Правительственного Офиса по вопросам евроинтеграции свидетельствуют о том, что «Кабинет министров стопроцентно готов выполнять Соглашение об ассоциации сразу после его ратификации Верховной Радой».

Как сообщал УНИАН, 21 августа Кабинет министров Украины назначил 9 заместителей министров по вопросам евроинтеграции, включая заместителя министра экономического развития и торговли Украины - торгового представителя Украины Валерия Пятницкого.

Читайте такжеШеремета объяснил причину своей отставкиВ частности, по решению правительства, заместителем министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции стала Оксана Рейтер, заместителем министра внутренних дел - Тигран Авакян, заместителем министра социальной политики - Сергей Устименко, заместителем министра регионального развития, строительства и ЖКХ - Мирослав Кошелюк, заместителем министра иностранных дел - Елена Зеркаль, заместителем министра обороны - Игорь Кабаненко, заместителем министра молодежи и спорта - Николай Мовчан, заместитель министра культуры - Светлана Фоменко.

Ранее Кабмин назначил Валерия Пятницкого, правительственного уполномоченного по вопросам европейской интеграции, на новую должность - заместителем министра экономического развития и торговли Украины - торгового представителя. Его задачей станет продвижение и защита интересов украинских товаропроизводителей на зарубежных рынках.

Представляя других заместителей министра, Семерак отметил, что таким образом окончательно сформирован правительственный комитет по вопросам европейской интеграции.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter