Правительство завершило подготовку к выполнению Соглашения с ЕС - Семерак

Об этом заявил министр Кабинета министров Остап Семерак, сообщает Правительственный портал.

По словам Семерака, создание Правительственного комитета во главе с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, назначение заместителей министров по вопросам евроинтеграции, а также формирования структуры Правительственного Офиса по вопросам евроинтеграции свидетельствуют о том, что «Кабинет министров стопроцентно готов выполнять Соглашение об ассоциации сразу после его ратификации Верховной Радой».

Как сообщал УНИАН, 21 августа Кабинет министров Украины назначил 9 заместителей министров по вопросам евроинтеграции, включая заместителя министра экономического развития и торговли Украины - торгового представителя Украины Валерия Пятницкого.

Читайте такжеШеремета объяснил причину своей отставкиВ частности, по решению правительства, заместителем министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции стала Оксана Рейтер, заместителем министра внутренних дел - Тигран Авакян, заместителем министра социальной политики - Сергей Устименко, заместителем министра регионального развития, строительства и ЖКХ - Мирослав Кошелюк, заместителем министра иностранных дел - Елена Зеркаль, заместителем министра обороны - Игорь Кабаненко, заместителем министра молодежи и спорта - Николай Мовчан, заместитель министра культуры - Светлана Фоменко.

Ранее Кабмин назначил Валерия Пятницкого, правительственного уполномоченного по вопросам европейской интеграции, на новую должность - заместителем министра экономического развития и торговли Украины - торгового представителя. Его задачей станет продвижение и защита интересов украинских товаропроизводителей на зарубежных рынках.

Представляя других заместителей министра, Семерак отметил, что таким образом окончательно сформирован правительственный комитет по вопросам европейской интеграции.