Кабмин назначил 9 заместителей министров по евроинтеграции

Кабинет министров Украины назначил 9 заместителей министров, включая заместителя министра экономического развития и торговли Украины – торгового представителя Украины Валерия Пятницкого.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в ходе брифинга в Кабинете министров министр Кабинета министров Украины Остап Семерак.

«Впервые в Украине по инициативе премьер-министра Арсения Яценюка был проведен отбор на публичной основе. Более 190 претендентов подали свои предложения, они принимали участие в конкурсе», - сказал Семерак.

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Он отметил, что каждый из новоназначенных чиновников имеет необходимый опыт работы, в том числе с западными партнерами, владеет языками и необходимыми профессиональными навыками.

В частности, по решению правительства, заместителем министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции стала Оксана Рейтер, заместителем министра внутренних дел – Тигран Авакян, заместителем министра социальной политики – Сергей Устименко, заместителем министра регионального развития , строительства и ЖКХ – Мирослав Кошелюк, заместителем министра иностранных дел - Елена Зеркаль, заместителем министра обороны – Игорь Кабаненко, заместителем министра молодежи и спорта – Николай Мовчан, заместителем министра культуры – Светлана Фоменко.

Ранее Кабмин назначил Валерия Пятницкого, правительственного уполномоченного по вопросам европейской интеграции, на новую должность – заместителем министра экономического развития и торговли Украины - торгового представителя Украины. Его задачей станет продвижение и защита интересов украинских товаропроизводителей на зарубежных рынках.

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Комментируя назначение Пятницкого, Семерак отметил: «Сейчас это серьезная формальная позиция в ранге заместителя министра. Впервые за последние годы состоялось серьезное назначение представителя и адвоката украинского товаропроизводителя, украинской промышленности и бизнеса на международных рынках». Семерак подчеркнул, что Пятницкий наиболее известный переговорщик от Украины в рамках ВТО, и в качестве правительственного уполномоченного также вел переговоры. «Мы надеемся, что с назначением Пятницкого, украинский бизнес получит серьезную помощь в продвижении на международных рынках», - отметил Семерак.

Представляя других заместителей министра, Семерак отметил, что таким образом окончательно сформирован правительственный комитет по вопросам европейской интеграции. «Уже с завтрашнего дня мы начнем работу и будет двигаться по этому пути», - сказал Семерак.