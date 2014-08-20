Летчица Савченко в письме Климкину написала, что хочет в бой
23:04, 20 августа 2014Политика
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Глава МИД Павел Климкин и похищенная и арестованная в России летчица Надежда Савченко обменялись письмами.
Надежда Савченко
Об этом рассказал сам министр в своем Twitter.
Климкин написал Савченко, что она - "надежда Украины на победу нашего и духа" и пообещал работать над тем, чтобы вытащить ее из неволи.
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В своем ответе, написанной на обратной стороне листа министра, Савченко заверила, что готова терпеть, сколько будет необходимо.
"Но мне бы очень хотелось бы быть с моим народом в бою и в борьбе", - написала похищенная летчица.
Мое письмо и ответ Надежды на обратной стороне. Сегодня передали из Воронежа. Вместе и до победы. Только вместе #SaveSavchenkopic.twitter.com/Ok7tlpyJLD
- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 20, 2014
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