Летчица Савченко в письме Климкину написала, что хочет в бой

Об этом рассказал сам министр в своем Twitter.

Климкин написал Савченко, что она - "надежда Украины на победу нашего и духа" и пообещал работать над тем, чтобы вытащить ее из неволи.

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В своем ответе, написанной на обратной стороне листа министра, Савченко заверила, что готова терпеть, сколько будет необходимо.

"Но мне бы очень хотелось бы быть с моим народом в бою и в борьбе", - написала похищенная летчица.