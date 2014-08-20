В МВД выступают за создание единого реестра погибших в зоне АТО
15:17, 20 августа 2014Политика
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Советник Авакова выступает за создание единого списка погибших в зоне АТО.
REUTERS
Советник министр внутренних дел Антон Геращенко выступает за создание единого реестра всех погибших в зоне АТО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.
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“Я думаю, нужно нашему государству создать реестр, кто погиб среди мирных граждан, кто погиб среди милиционеров, Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины, среди террористов, кто воевал на их стороне. Думаю, это нужно сделать”, - сказал Геращенко.
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