В МВД выступают за создание единого реестра погибших в зоне АТО

Советник министр внутренних дел Антон Геращенко выступает за создание единого реестра всех погибших в зоне АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

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“Я думаю, нужно нашему государству создать реестр, кто погиб среди мирных граждан, кто погиб среди милиционеров, Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины, среди террористов, кто воевал на их стороне. Думаю, это нужно сделать”, - сказал Геращенко.