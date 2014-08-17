Саперы обнаружили и обезвредили "интеллектуальную" противопехотную мину из РФ - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-служба пресс-центра АТО.

"Террористы продолжают активно используют запрещенные международным законодательством противопехотные мины вопреки Конвенции о запрете противопехотных мин (Оттава, 1997 г.). Военными саперами обнаружено и обезврежено, так называемую интеллектуальную противопехотную мину, которая только в прошлом году была принята на вооружение российской армии", - информирует штаб.Читайте такжеВ Славянске пиротехники обезвредили почти 10 тыс. взрывоопасных предметов

В сообщении отмечается, что мина после отстрела и падения капсулы отстреливает в разные стороны очень тонкие желтоватые нити при падении которых на земле создаются нечто вроде паутины. Также она имеет чувствительные сейсмические датчики, которые реагируют на движение и количество людей, которые должны собраться или пройти рядом.Читайте такжеВ зоне АТО группы разминирования обезвредили более 4 тыс. взрывоопасных предметов

"Как отметили военные саперы, данному типу противопехотных мин впервые мы столкнулись на приграничной территории с РФ. Данный тип мин устанавливается на неизъятие. Ее можно обезвредить только методом подрыва на месте. При этом террористы минируют объекты абсолютно не смотря на тот факт, что вероятной жертвой могут стать гражданские люди и даже дети", -говорится в сообщении.