К реформированию украинской медицины привлекут экс-главу Минздрава Грузии и старшего экономиста ВОЗ

Министерство здравоохранения обнародовало список экспертов стратегической совещательной группы по вопросам реформирования здравоохранения, призванной помочь Минздраву разработать видение медицинской реформы в Украине на долгосрочную перспективу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, по итогам открытого конкурса в группу вошли 12 специалистов, среди которых 7 украинцев и 5 экспертов из других стран. В их числе – бывший Министр здравоохранения Грузии Александр Квиташвили, бывший заместитель Министра здравоохранения Украины Игорь Яковенко, международный эксперт реформирования систем здравоохранения Антонио Дюран и другие специалисты.

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Главным критерием отбора участников стали их профессиональные наработки и опыт в области здравоохранения. В целом в министерство поступили 102 заявки на участие в стратегической совещательной группе, отметили в пресс-службе.

Согласно регламенту, группа должна собираться по меньшей мере раз в три недели для совместной работы и обсуждений. Первое заседание группы должно состояться уже в ближайшее время.

Определять технические задачи для работы экспертов будет Координационный совет в составе заместителя председателя представительства Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине Игоря Перегинца, лидера сектора человеческого развития представительства Всемирного банка в Украине, Молдове и Белорусе Паоло Белли, и.о. директора программной инициативы “Общественное здоровье” МФ “Возрождение” Елены Кучерук и советника министра здравоохранения Игоря Найды. Также в координационном совете представлена общественность в лице председателя БФ «Пациенты Украины» Дмитрия Шерембея. Возглавляет Координационный совет министр здравоохранения Украины Олег Мусий.

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В Секретариат группы, который будет осуществлять ее организационную поддержку, было решено включить представителей пациентских и общественных организаций, которые активно работают в сфере реформирования системы здравоохранения, в частности реанимационного пакета реформ.

Первая задача стратегической совещательной группы заключается в подготовке Национальной стратегии строительства новой системы здравоохранения в Украине на 2015-2025 годы – программного документа, который должен определить направление медицинской реформы в Украине.

«Я уверен, что честный и открытый конкурс, проведенный Министерством здравоохранения впервые за историю своей работы, станет залогом разработки взвешенной и успешной реформы. Мы учтем лучший международный опыт», – подчеркнул Мусий.