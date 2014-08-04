Süddeutsche: Берлин остановил сделку на поставки военного оснащения с Москвой

В своей статье на сайте газеты Süddeutsche ZeitungНико Фрид и Кристоф Хикман сообщают, что из-за кризиса в Украине федеральное правительство окончательно остановило немецко-российский масштабный договор на поставку военного оснащения. Министерство экономики под руководством Сигмара Габриэля (СДПГ) отозвало выданную предыдущим правительством лицензию на строительство центра боевой подготовки (ЦБП) компанией Rheinmetall из Дюссельдорфа. Это ясно из письма министерства, которое представлено в Süddeutsche Zeitung. Объемы сделки составляли 100 млн евро. Случай оказывает большое влияние не только на немецко-российские отношения, но и на общие дебаты об экспорте военного оснащения.

Центр боевой подготовки, который должен был быть построен в городе Мулино на Поволжье и введен в эксплуатацию в конце этого года, был запланирован для подготовки солдат с помощью технически высокоразвитых симуляторов. За год можно было бы обучить до 300 000 солдат. Отменой лицензии на экспорт Германия выходит за пределы санкций против России, принятых ЕС. Санкции, которые, среди прочего, предусматривают мораторий на сделки на продажу военного оснащения и действуют с конца прошлой недели, не блокируют ранее заключенных сделок. К примеру, Франция поэтому настаивает на поставке двух кораблей типа «Мистраль» стоимостью 1,2 млрд евро.

Достичь соглашения с Rheinmetall не удалось

По своим собственным словам, федеральное правительство из-за кризиса в Украине раннее пыталось достичь консенсуса по поводу приостановки сделки по строительству центра боевой подготовки. Еще в прошлую среду пресс-секретарь министерства экономики сообщила о переговорах по достижению согласия с компанией. Уже выданная лицензия была приостановлена. Усилия по достижению приемлемого решения с концерном не дали результата. В ответном письме министерства экономики на запрос фракции «Левых» по экспорту военного оснащения в Россию, датированном прошлым четвергом, 31 июля 2014, сообщается: « Отмена лицензии была проведена на экспорт военного оснащения центра боевой подготовки для российских вооруженных сил».

С отменой лицензии правительством путь компании Rheinmetall открыт для судебного иска на возмещения ущерба . это делает случай интересным для дебатов об экспорте оружия: министр экономики Зигмар Габриэль, когда вступил в должность, пообещал более ограничительную политику в вопросе поставок военного оснащения, но неоднократно отказывался отзывать лицензии предыдущего правительства на сомнительные предприятия и обосновывал это грозящими требованиями возмещения ущерба. Левый член парламента Ян ванн Акен назвал отмену лицензии «хорошей новостью», и настоял на том, что Габриэль должен «еще больше себе доверять» и не потерять себя в «бездушных мелочах».