Неделя в цифрах

1,5% с доходов физических лиц в форме заработной платы составит новый - военный общегосударственный сбор, принятый Верховной Радой Украины.

11 десантников из 25-ой аэромобильной пропали без вести возле Шахтерска Донецкой области после сражения с российскими диверсантами и боевиками. пока неизвестна. Десять человек погибли, 13 ранены.

16 народных депутатов из 311 проголосовали за отставку Арсения Яценюка с должности премьер-министра. Из них двое – от Партии регионов и 14 —внефракционных.

27 высокопоставленных должностных лиц Украины объявлены в международный розыск. На основании собранной доказательной базы Интерпол включил их в свой красный список.

34 единицы военной бронетехники с миротворческой символикой сосредоточены Россией на границе с Украиной В частности, в Беловский и Суджанский районы Курской области переброшена бригаду вертолетных подразделений Вооруженных сил России.

75% составило сокращение территории на Донбассе, которая была занята террористами. Под контролем боевиков остается одна треть занятых ранее населенных пунктов.

41 военнослужащий из 51-й отдельной механизированной бригады, все – подозреваемые в дезертирстве за невыполнение приказов – были отпущены запорожским судом под личные обязательства.

38% украинцев чувствуют себя европейцами. В региональном распределении больше всего таких людей среди жителей запада (59%), меньше всего - среди жителей Донбасса (11%). В центре чувствуют себя европейцами 43% опрошенных, не чувствуют - 47%, на юге - 38% и 50,5%, на востоке - 28,5% и 63%, на Донбассе - 11% и 82% соответственно.

60 уголовных дел за государственную измену возбудила Генпрокуратура Украины. Совместно с СБУ она открыла свыше 1,5 тыс. уголовных производств по фактам правонарушений, совершенных во время проведения антитеррористической операции. С выше 150 человек привлекаются к уголовной ответственности за различные правонарушения.

300 человек, причастных к террористической деятельности ЛНР и ДНР, задержала СБУ. Среди них 11 граждан Российской Федерации и других стран, которые использовались террористами в качестве наемников.

363украинских военнослужащих погибло с начала антитеррористической операции на востоке Украины. 1434 получили ранения.

375 человек остаются в плену боевиков на востоке Украины. Судьба их до сих пор остается неизвестной. По данным миссии ООН, с середины апреля боевики похитили 46 журналистов, 112 милиционеров, 91 военнослужащего, 26 представителей ОБСЕ, а также 22 депутата, партийных активиста и глав местных советов. Боевики совершали похищение гражданских лиц ради выкупа, обмена или использования в качестве рабочей силы.

1129человек были убиты, а 3442 ранены с середины апреля по состоянию на 26 июля на востоке Украины по подсчетам ООН.

20 000 человек необходимо для того, чтобы заменить дезертиров и предателей в милиции Донбасса.

Анастасия Береза