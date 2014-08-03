Задержаны более 300 человек, среди которых 11 наемников-иностранцев - АТО

Добыты неопровержимые доказательства их участия в террористической деятельности так называемых ДНР и ЛНР.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

В сообщении отмечается, что «указанным лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений в отношении государственной безопасности и территориальной целостности Украины». На данное время в отношении их применена мера пресечения в виде содержания под стражей, продолжаются следственные действия.

В сообщении говорится, что «при активной поддержке местного населения, на освобожденных от террористов территориях организован активный контрразведывательный поиск диверсионных групп и лиц, которые по собственной инициативе принимали участие в организации и незаконной деятельности самопровозглашенных республик, совершали провокации, возглавляли, финансировали, координировали деятельность боевых групп, а также тех, кто осуществлял наведение артиллерии и ракетных установок на мирные города и боевые позиции украинских войск».

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Пресс-центр АТО сообщает, что предупреждено уничтожение двумя диверсионными группами около 10 объектов жизнеобеспечения и транспортной инфраструктуры, в том числе на территории Харьковской области, выявлено и изъято значительное количество стрелкового оружия, обезврежено большое количество боеприпасов и взрывчатки, среди которых два переносных зенитных комплекса «Стрела», противотанковые управляемые ракеты «Фагот», артиллерийские снаряды большого калибра, гранатометы, мины, самодельные взрывные устройства. «Пресечена деятельность канала финансирования террористической группы, члены которой проходят тренировку за пределами Украины и планируют в ближайшее время принять участие в вооруженном противостоянии с силами правопорядка», - сказано в сообщении.