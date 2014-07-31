Европейцами себя чувствуют почти 40% украинцев - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" и Центром имени Разумкова, которые были обнародованы сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Социологи отметили, что на волне подъема проевропейских настроений в декабре 2013 года был зафиксирован максимальный показатель в этом вопросе - 44% украинцев считали себя европейцами. Однако после этого этот показатель пошел на спад. Но если анализировать данные, начиная с 2008 года, то количество тех, кто идентифицирует себя европейцем, постепенно увеличивается.

В региональном распределении больше всего тех, кто считает себя европейцами, - среди жителей запада (59%), меньше всего - среди жителей Донбасса (11%). В центре чувствуют себя европейцами 43% опрошенных, не чувствуют - 47%, на юге - 38% и 50,5%, на востоке - 28,5% и 63%, на Донбассе - 11% и 82% соответственно.

Читайте такжеПочти 40% россиян понимают, что аннексия Крыма вызывает в Украине ненависть к РФ – опрос

Социологи отметили, что на Донбассе количество тех, кто чувствует себя европейцами, еще год назад было на уровне 27%, а тех, кто не чувствует - 62%. Эксперты отметили, что в настоящее время наблюдается радикализация настроений и желание дистанцироваться от европейского сообщества. Ведь среди жителей Донбасса существенно увеличилась доля тех, кто категорически не считает себя европейцем, - от 33% в мае 2013 года до 55% в мае 2014 года.

На юге количество тех, кто не считает себя европейцами, несколько возросло за последний год (от 44% до 50,5%). На востоке изменений не произошло.

Общенациональное исследование общественного мнения проводилось с 14 по 15 мая 2014 года. Опрос проводился во всех регионах за исключением Крыма. Всего было опрошено 2011 респондентов по выборке репрезентативной взрослого населения Украины (старше 18 лет). Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.