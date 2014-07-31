Рада не поддержала отставку Яценюка

Как передает корреспондент УНИАН, в поддержку его отставки проголосовали всего 16 народных депутатов из 311, зарегистрированных в сессионном зале.

За отставку Яценюка проголосовали два депутата от Партии регионов и 14 — от внефракционных.

Перед голосованием присутствующий на заседании парламента президент Украины Петр Порошенко призвал народных депутатов выразить вотум доверия правительству.

Читайте такжеПорошенко призывает ВР поддержать "непопулярные, трудные, но очень необходимые" правительственные законыОн отметил, что “сегодня никому не легко — ни премьер-министру, который берет на себя огромную часть ответственности, ни парламентариям - каждому народному депутату, президенту тоже не легко”.

“Но намного труднее сегодня украинским героям, которые защищают честь, независимость, территориальную целостность и суверенитет нашего государства”, - подчеркнул Порошенко.

Он выразил убеждение, что “сегодня, когда мы имеем такие вызовы, нам нужно единство. Нам нужно надежное правительство, и я уверен в том, что на сегодняшний день наше совместное и эффективное сотрудничество президента, правительства и Верховной Рады обязательно принесет свои плоды”.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины приняла предложенные правительством изменения в государственный бюджет и Налоговый кодекс.