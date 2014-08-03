Международные эксперты обследовали один из пяти секторов с обломками малайзийского Боинга

Об этом сообщил в воскресенье в Харькове руководитель поисковой миссии из Нидерландов по расследованию катастрофы Питер Яп Алберсберг. По его словам, такая методика разделения территории позволит постепенно обследовать все участки.

Об этом пишет "Радио Свобода",

«На месте поисков работает международная миссия из более ста экспертов и невооруженных полицейских. В ведении поисков им помогают местное население, специально обученные собаки, а также специальное оборудование. Я хочу отметить, что прежде всего наша цель - найти и вернуть на родину останки погибших и их вещей, а уже потом мы приступим к поиску авиаобломков», - сказал руководитель поисковой миссии.

Питер Яп Алберсберг говорит, что поиски на месте авиакатастрофы ведутся в рамках досудебных действий, а потому все, что находят на земле, подробно описывают, фотографируют, составляют протокол и упаковывают для отправки на базу. Он предполагает, что поиски могут продлиться еще несколько недель.

По его словам, за время возобновленных поисков на месте катастрофы найдены новые останки людей, которые были в самолете. Конкретного количества он не стал называть.

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Тем временем собранные ранее личные вещи погибших дальше остаются в руках сепаратистов, которые до сих пор контролируют место трагедии - они пока отказываются передать представителям ОБСЕ железнодорожный вагон с этими вещами, сказал руководитель миссии.