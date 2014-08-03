Поезд с вещами погибших пассажиров “Боинга-777” остается под контролем боевиков
15:21, 03 августа 2014Политика
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Поезд с личными вещами погибших пассажиров малайзийского “Боинга-777-200” до этого времени остается в Торезе под контролем боевиков.
REUTERS
Об этом во время брифинга в Харькове сообщил руководитель поисковой миссии из Нидерландов по расследованию катастрофы Питер Яп Алберсберг, передает корреспондент УНИАН.
“Он (поезд) все еще находится в районе Тореза и под контролем сепаратистов”, - сказал Алберсберг.Читайте такжеБоевики запретили ОБСЕ использовать беспилотник для обследования места падения "Боинга"
По его словам, в настоящее время продолжаются переговоры по освобождению поезда с личными вещами погибших.
«На данный момент я могу сказать, что этот железнодорожный вагон является предметом переговоров между ОБСЕ с местной властью», - отметил руководитель поисковой миссии.
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