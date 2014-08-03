Поезд с вещами погибших пассажиров “Боинга-777” остается под контролем боевиков

Об этом во время брифинга в Харькове сообщил руководитель поисковой миссии из Нидерландов по расследованию катастрофы Питер Яп Алберсберг, передает корреспондент УНИАН.

“Он (поезд) все еще находится в районе Тореза и под контролем сепаратистов”, - сказал Алберсберг.Читайте такжеБоевики запретили ОБСЕ использовать беспилотник для обследования места падения "Боинга"

По его словам, в настоящее время продолжаются переговоры по освобождению поезда с личными вещами погибших.

«На данный момент я могу сказать, что этот железнодорожный вагон является предметом переговоров между ОБСЕ с местной властью», - отметил руководитель поисковой миссии.