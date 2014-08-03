Аваков объяснил, зачем Украина покупает российские КамАЗы

Об этом написал на своей странице в Facebook глава МВД Украины Арсен Аваков.

По его словам, благодаря выделенным Кабмином средствам появилась возможность формироваться, комплектоваться и совершать закупки. При этом было решено не покупать старого, б\у. Только новую технику – как боевую, так и технику обслуживания.

"Все что было подходящего в наличии, по факту у КрАЗа, Завода Малышева, КТРЗ, Богдана, Эталона... выгребли со складов подчистую. Дальше нужно было ждать изготовления. Заказали. Но время не ждет! Доукомплектовались со складов украинских дистрибьюторов МАЗа и КамАЗа. И сейчас скомплектованная первая бригада уже проходит боевое слаживание и готовится выступать в район боевых действий", - написал Аваков.

Читайте такжеУкраина тратит 70 млн гривень в день на проведение АТО - ПорошенкоПо информации главы МВД, нынешний объем заказа на украинский КрАЗ - два контракта - на 60 и 310 автомобилей. Всего 370 машин на сумму около 361 млн грн. Сейчас готовится еще один контракт с КрАЗом на 95 млн грн на 40 машин.

Кроме того, уже закуплены почти на 93 млн грн автобусы для перевозки людей у украинских производителей "Эталон" и "Богдан", сообщил Аваков.

Сумма контракта с дистрибьютором российского КаМАЗа в Украине - 27,7 млн грн, белорусского МАЗа - 43,17 млн грн, добавил он.