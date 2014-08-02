ГПУ проверяет информацию о получении Пшонкой гражданства Казахстана

Генеральная прокурора Украины проверяет информацию о получении экс-генпрокурором Виктором Пшонкой гражданства Казахстана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал во время брифинга генеральный прокурор Виталий Ярема.

Он отметил, что, ”по оперативной информации, не подтвержденной, Виктор Пшонка получил гражданство Казахстана”.

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”Насколько это подтверждается, мы сейчас проверяем. Эта информация из средств массовой информации”, - сказал генпрокурор.

Ярема также отметил, что Казахстан находится в ”очень дружественных отношениях с Российской Федерацией”. ”И у нас есть проблемы с экстрадицией тех людей, которые там находятся и разыскиваются нашими правоохранительными органами”, - сказал он.