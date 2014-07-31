Украина имеет шанс вернуть Крым - бывший министр туризма АРК

Об этом он заявил во время круглого стола в рамках проекта «Восток + Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1 +1».

«Надо ставить вопрос, как относится к этой проблеме. Это вопрос территории или все-таки людей, которые живут на этой территории. Владимир Путин воюет за территорию… Весь мир давно воюет за предпочтения людей», - сказал он.

По мнению Лиева, власти Украины могут вернуть Крым.

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«Я все-таки считаю, что мы имеем шансы вернуть Крым, если мы будем вести себя не так, как вели до этой аннексии. Ни одного ВУЗа более-менее приличного украинского в Крыму не было… Крымчан надо было знакомить с Украиной, и сейчас эту работу нельзя останавливать. Я думаю, что есть шансы спустя годы выстроить правильную гуманитарную и информационную политику по отношению к Крыму, настроить население Крыма так, чтобы они видели разницу», - отметил Лиев.