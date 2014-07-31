Пограничники обнаружили засаду боевиков, обезвредив снайпера и четырех террористов

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера около 16.45 вблизи населенного пункта Ульяновское Донецкой области пограничники обнаружили вражеского снайпера. Он прятался на дереве и одновременно осуществлял корректировку огня», - говорится в сообщении.

Читайте такжеСо стороны РФ обстреляли пункт пропуска «Красная Таловка», ранены 2 пограничника«Пограничный снайпер метким выстрелом обезвредил террориста. Впоследствии во время зачистки района совместным с военнослужащими ВСУ нарядом была обнаружена засада в составе до десяти боевиков, которые прикрывали своего снайпера. Вступив в бой, пограничники совместно с военнослужащими Вооруженных сил обезвредили еще 4-х террористов, а остальные поспешно отступили», - добавили в Госпогранслужбе.