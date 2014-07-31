Пограничники обнаружили засаду боевиков, обезвредив снайпера и четырех террористов

12:49, 31 июля 2014
Политика
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Пограничники обнаружили засаду боевиков, обезвредили снайпера и четырех террористов.

Украинский снайпер обезвредил террориста

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера около 16.45 вблизи населенного пункта Ульяновское Донецкой области пограничники обнаружили вражеского снайпера. Он прятался на дереве и одновременно осуществлял корректировку огня», - говорится в сообщении.

Читайте такжеСо стороны РФ обстреляли пункт пропуска «Красная Таловка», ранены 2 пограничника«Пограничный снайпер метким выстрелом обезвредил террориста. Впоследствии во время зачистки района совместным с военнослужащими ВСУ нарядом была обнаружена засада в составе до десяти боевиков, которые прикрывали своего снайпера. Вступив в бой, пограничники совместно с военнослужащими Вооруженных сил обезвредили еще 4-х террористов, а остальные поспешно отступили», - добавили в Госпогранслужбе.

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