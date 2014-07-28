На брифинг Лаврова по Украине не пригласили ни одного украинского журналиста

«Мы пригласили узкий круг журналистов из России и шеф-корреспондентов ведущих мировых СМИ из США, Англии и других стран. Журналистов из стран СНГ мы не обзванивали», - сказал собственному корреспонденту УНИАН в Москве собеседник агентства в МИД России.

Анонса этого мероприятия не было на лентах российских агентств и на сайте МИД России.

При этом во время пресс-конференции, которую транслировал телеканал «Россия 24» в прямом эфире, Лавров отметил, что многих представителей СМИ не заинтересовала тема освещения проблем беженцев с Украины в Ростовской области.

Читайте такжеРоссия агрессивно навязывает Украине переговоры с террористами и отказывается от переговоров по Крыму«Мы пригласили всех желающих из пула московского, корреспондентов различных СМИ посетить Ростовскую область, я призываю вас посещать этот регион и другие сопредельные с Украиной регионы и воочию убедиться, что там происходит», - сказал Лавров.

«Мы руководствуемся единственной целью, чтобы мир знал, что происходит на нашей стороне границы, так же, как мы заинтересованы в том, чтобы мир знал правду о том, что происходит на юго-востоке Украины», - добавил он.

Лавров пообещал, что власти РФ будут продолжать помогать журналистам устанавливать факты самостоятельно.

«Будем надеяться, что эти факты не будут подвергаться цензуре, как это произошло с одной из журналисток Би-Би-Си, когда ее репортаж был удален с сайта. Будем надеяться, что, в общем, наши западные коллеги, включая регулярные СМИ, будут руководствоваться принципами свободы информации, свободы доступа к ней», - сказал Лавров.