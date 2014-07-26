Милиционеров Славянска проверяют на детекторе лжи

Сейчас специальная министерская комиссия имеет точную информацию о восьми предателей в погонах. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал новый начальник городского управления МВД, полковник Игорь Рыбальченко.

В частности, по его словам, можно "с уверенностью говорить о восьмерых милиционерах, которые сотрудничали с террористами".

"В настоящее время место их нахождения неизвестно, они покинули территорию Славянска. Мы не можем установить с ними связь и выяснить, где они. По данному факту СБУ, прокуратура и комиссия МВД ведет проверку", сказал Рыбальченко.

Как рассказал председатель городского МВД, на 6 июля в составе городского отдела милиции присутствовали всего 36 человек из 333 сотрудников, работавших там до захвата города террористами. Сейчас часть сотрудников уже вернулась к службе, их общее количество составляет 240 человек.

Читайте такжеНад Славянским горсоветом восстановили уничтоженный террористами герб УкраиныТакже он рассказал о механизмах фильтрации славянской милиции.

"С каждым правоохранителем сейчас общаются, проверяют на полиграфе. Для организации серьезной проверки сюда привезли много специальной техники, сюда привезли не один полиграф. На детекторе лжи проверяют, прежде всего, начальников управлений, подразделений. С людьми сейчас разговаривают психологи, сотрудники внутренней безопасности МВД", - сказал Рыбальченко.

Ранее в министерстве МВД Украины относительно милиционеров, которые добровольно перешли на сторону так называемых «ДНР» и «ЛНР» отмечали: «Те кто перешел на сторону террористов и совершил какие-то преступления - будет отвечать по закону».

Те, кто сотрудничал с террористами, но не совершал при этом преступлений, будут либо уволены из органов милиции или останутся работать с испытательным сроком.

Правоохранители, которые находились на захваченной террористами территории, и продолжали выполнять свой долг (а таких милиционеров тоже немало - криминалисты, кинологи), и это будет подтверждено фактами и свидетелями - те продолжат свою работу в органах УВД.

«Милиционеры, которые после прихода террористов оказывали сопротивление или ушли в подполье и продолжали бороться с террористами всеми доступными им способами - те будут получать максимальное продвижение по службе, получат почет и уважение граждан Украины», - обнародовал официальную позицию МВД в своем фейсбуке советник министра МВД Антон Геращенко.

Ранее министр МВД Украины Арсен Аваков сообщал, что из милицейских рядов Донецкой области было уволено 1700 человек из 16 тысяч.