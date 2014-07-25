ГПтС опровергает информацию об освобождении боевиками 150 заключенных в Горловке
07:26, 25 июля 2014Политика
0 0
Случаев незаконного освобождения осужденных не было, обстановка удовлетворительная.
Случаев освобождения осужденных не было / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба ГПтС.
"В сети Интернет появилась информация относительно незаконного освобождения 150 осужденных одной из исправительных колоний в городе Горловка. В связи с этим информируем, что в пределах административной территории города Горловка Донецкой области расположено три учреждения исполнения наказаний, в которых отбывают наказание осужденные мужчины. Случаев незаконного освобождения осужденных не было, обстановка удовлетворительная", - заявили в пресс-службе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter