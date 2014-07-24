Суд перенес на 14 августа рассмотрение дела о запрете КПУ

Окружной административный суд Киева перенес рассмотрение дела о запрете Коммунистической партии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, рассмотрение дела перенесено на 10 часов 14 августа.Читайте такжеТурчинов объявил о роспуске фракции КПУ

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 июля, Окружной админсуд Киева начал рассмотрение иска Министерства юстиции о запрете Коммунистической партии Украины.

Справка УНИАН. 8 июля министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что подписал и подал в суд иск о запрете деятельности в Украине Коммунистической партии.

Петренко отметил, что по результатам анализа огромного количества доказательной базы, которая была предоставлена правоохранительными органами Минюсту относительно противозаконных действий со стороны КПУ, был подан иск о ликвидации Коммунистической партии Украины.Читайте такжеСуд начал рассмотрение иска Минюста о запрете КПУ, под стенами суда собрался митинг

По словам министра, речь идет о нарушении положений закона в части антиконституционной деятельности, поддержки сепаратистов и террористов на востоке Украины, поддержки представителями и руководством КПУ военной агрессии и захвата Крыма Россией, призывы к нарушению территориальной целостности и смене конституционного строя в Украине, организация и поддержка, в том числе и оружием, террористических организаций на востоке страны, поддержка псевдореферендумов так называемых “ДНР” и “ЛНР” в Донецкой и Луганской областях, активное участие как руководителей, так и представителей партии в военных действиях против украинских вооруженных сил на территории этих областей.