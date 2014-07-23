Министры стран ЕС и АСЕАН призвали все стороны прекратить вооруженный конфликт в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом говорится в заявлении, распространенном по результатам министерской встречи, которая состоялась сегодня в Брюсселе.

"Министры согласились с тем, что трагедия MH17 - еще один поразительный пример того, как эскалация конфликтов и угроза международному миру и безопасности может стать причиной трагической гибели невинных жизней. Они призвали все стороны остановить бессмысленную гибель людей и воздержаться от каких-либо действий, которые приведут к эскалации. Министры подчеркнули неотложную необходимость согласиться на немедленное, настоящее и стойкое прекращение огня всеми сторонами и призвали прекратить конфликт", - говорится в заявлении.

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Министры осудили действия, приведшие к крушению самолета, приветствовали принятие Советом Безопасности ООН резолюции по этому вопросу и призвали к ее полной реализации.

"Министры заявили, что были шокированы и возмущены трагической гибелью 298 лиц многих национальностей на борту самолета. Министры выразили свои глубокие соболезнования семьям и друзьям тех, кто был на борту рейсу MH17, правительствам и народам пострадавших стран", - говорится в заявлении.

В связи с этим министры высказались за "скорейшее, полное, тщательное, прозрачное и независимое международное расследование" катастрофы в соответствии с рекомендациями международной организации гражданской авиации.

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"Они требуют от всех сторон в районе места аварии обеспечить полное сотрудничество, оказать помощь в гарантировании безопасного, надежного, полного, немедленного и неограниченного доступа к месту падения и окружающей территории, а также требуют поддержать соответствующие следственные органы, Наблюдательную миссию ОБСЕ и представителей других международных организаций", - отмечается в заявлении.

Кроме того, министры требуют от вооруженных формирований воздержаться от каких-либо действий, которые могут нарушить целостность места аварии.

Министры также согласились с тем, что те, кто непосредственно и опосредствованно ответственны за падения самолета, должны быть наказаны.

Справка УНИАН. 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер Боинг-777 компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

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По данным авиакомпании Malaysia Airlines, на борту сбитого «Боинга» было 192 гражданина Нидерландов, 44 гражданина Малайзии, включая 15 членов экипажа и двух младенцев; 27 граждан Австралии и 12 индонезийцев, в числе которых был младенец; 10 граждан Великобритании, включая одного гражданина с двойным гражданством (Великобритании и Южно-Африканской Республики); также было 4 немца, 4 бельгийца, 3 филиппинца, 1 канадец и 1 новозеландец.

Самолет упал в районе города Шахтерск Донецкой области в зоне, которая контролируется боевиками. На месте аварии были найдены 282 тела и 87 фрагментов, которые принадлежат 16 погибших. Боевики препятствовали доступу к месту аварии.

Сегодня, 23 июля, Служба безопасности Украины заявила, что собрала бесспорные доказательства прямой причастности Главного разведывательного управления и Федеральной службы безопасности России к крушению малайзийского авиалайнера «Боинг-777» над Донбассом.