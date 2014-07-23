Сегодня ВР планирует отменить медицинскую реформу, внедренную Януковичем (онлайн трансляция)
10:33, 23 июля 2014Политика
0 0
Сегодня Верховная Рада планирует отменить медицинскую реформу, внедренную во времена президентства Виктора Януковича, а именно - отменить закон о пилотном проекте реформирования системы здравоохранения в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и в Киеве.
Сегодня ВР планирует отменить медицинскую реформу, начатую во времена президентства Януковича
Как передает корреспондент УНИАН, всего в повестке дня заседания ВР – 12 вопросов, среди которых, - внесение изменений в ряд законов о совершенствовании борьбы с терроризмом.
Также депутаты планируют рассмотреть вопрос обеспечения изделиями медицинского назначения участников антитеррористической операции.
Кроме того, парламент планирует создать временную следственную комиссию ВР по вопросам проверки соблюдения законодательства в сфере государственного регулирования природных монополий и смежных рынков относительно энерго-, газо-, тепло- и водоснабжения.
В 15.00 начнутся парламентские слушания на тему: “Обороноспособность Украины в 21-ом веке: вызовы, угрозы и пути их преодоления”.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter