МВД опубликовало видео, на котором в Россию вывозят "Бук" с недостающей ракетой

Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Подразделениями скрытого наблюдения МВД Украины сегодня 18 июля в 4.50 утра зафиксирован тягач с загруженным гусеничным ракетным комплексом , двигающийся по направлению через Краснодон, в сторону границы с Российской федерацией", - сообщает Аваков.

На видео, опубликованном на Youtube МВД Украины, можно рассмотреть расчехленные ракеты. Как обращает внимание министр, две ракеты на месте, средняя - не просматривается.

Как допускает Аваков, "это именно тот ракетный комплекс "Бук", произведший вчера выстрел по гражданскому самолету Амстердам -Куала-Лумпур".

Министр также добавил, что на данный момент идет анализ собранной МВД и СБУ информации.

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