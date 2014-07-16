Власть Украины изучает вариант разрыва дипотношений с Россией

"Мы анализируем разные варианты, не только это", - подчеркнул Валерий Чалый на брифинге в кризисном центре в Киеве, отвечая на вопрос о том, почему Украина не разрывает дипотношений с Россией, передает радио "Свобода".

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По его словам, украинская власть изучает такую возможность, в частности, последствия такого шага.

По данным дипломатических источников, Евросоюз готоврасширить список граждан Украины и России, которых коснется замораживание активов и визовые ограничения. Речь может идти и о дополнительных мерах, но их перечень пока не определен.