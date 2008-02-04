Регионалы увидели, как Тимошенко поставила ”черное пятно” на коалиции

Партия регионов намерена обратиться в Конституционный Суд на предмет конституционности постановления Кабинета министров о возможности не выполнять решения судов, которое предоставляет право органам власти не выполнять заведомо незаконные судебные решения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат Юрий МИРОШНИЧЕНКО (Партия регионов) сегодня на пресс-конференции.

«Мы обжалуем это постановление в ближайшее время, потому что возмущение безграничное. Это угроза национальной безопасности и могло бы быть рассмотрено на Совете национальной безопасности и обороны», - сказал Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

Депутат уточнил, что соответствующее постановление Кабинета министров можно обжаловать и в конституционном, и в административном порядке. «Мы будем использовать и правовые, и политические средства для восстановления статус-кво. В Конституционный Суд обращение будет точно», - добавил он.

Ю.МИРОШНИЧЕНКО назвал решение правительства Юлии ТИМОШЕНКО «черным пятном на коалиции».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 23 января принял постановление, которое позволяет не выполнять заведомо неправомерные решения судов.

Министр юстиции Николай ОНИЩУК отметил, что в постановлении четко отображено, что в подобных случаях государственные органы, в частности налоговые и таможенные, обязаны немедленно обращаться в апелляционные суды для обжалования таких решений. “Органы государства обязаны немедленно обращаться в апелляционные суды, если речь идет о решении местных судов, отменять их, вносить представление министру юстиции относительно внесения им представлений в Высший совет юстиции для прекращения деятельности таких судей. То есть, за нарушение присяги освобождать их от должностей”, - сказал министр.