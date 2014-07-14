Патриарх Кирилл не приедет в Киев на празднование Крещения Руси и на Собор епископов УПЦ

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ.

Отмечается, что 27-28 июля в Киеве состоятся торжества по случаю Дня Крещения Киевской Руси и Дня памяти святого равноапостольного князя Владимира.

В воскресенье 27 июля после Божественной литургии на Владимирской горке архиереи и духовенство города Киева совершит традиционный молебен.

В понедельник 28 июля на площади перед Успенским собором Святой Киево-Печерской Лавры епископат Украинской Православной Церкви совершит торжественную Божественную литургию по случаю Дня Крещения Киевской Руси и Дня памяти Крестителя Руси святого равноапостольного князя Владимира. Особенно Церковь в этот день будет молиться за упокой Блаженнейшего Митрополита Владимира.

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13 августа в Святой Киево-Печерской Лавре состоится Собор епископов Украинской Православной Церкви, который изберет нового Предстоятеля УПЦ.

«В период празднования Дня Крещения Киевской Руси и во время проведения Собора епископов УПЦ в Киев и другие епархии Украинской Православной Церкви (включая Крым) не планируется визитов Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По информации из Московской Патриархии, Святейший Патриарх в День Крещения Руси проводить богослужения в Кафедральном соборе Москвы - Храме Христа Спасителя», - официально сообщает пресс-служба УПЦ, отвечая на информационные сообщения в СМИ.

Отмечается, что участвовать в Соборе епископов УПЦ 13 августа будут исключительно правящие и викарные архиереи Украинской Православной Церкви. На Собор епископов УПЦ не планируется приглашать представителей Московской Патриархии и других Поместных Православных Церквей.