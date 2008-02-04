В НУ-НС считают, что свержение Черновецкого и Добкина всем вылезет боком

Анатолий Матвиенко народный депутат от блока «Наша Украина — народная самооборона» в интервью газете «Дело» назвал безответственными заявления политиков (от НУ-НС и БЮТ) во время избирательной кампании «о том, что назавтра после нашего прихода мэра не будет». Речь идет о досрочных выборах мэров Киева и Харькова.

«Как бы мне ни нравился мэр Винницы Дворкис, с которым я работал, будучи главой Винницкой обладминистрации, я никогда не мог себе позволить заявить, что он завтра не будет городским головой, - сказал Матвиенко. - Это право громады, местного совета, это право Конституции и законов. Априори называть одного преступником, а другого нет — нельзя». Политик добавил, что депутаты, которые делали подобные заявления, по его мнению, должны нести ответственность.

Перевыборы должны соответствовать законам и Конституции – на этом Матвиенко намерен настаивать до конца. «Не нравятся законы и Конституция, давайте их менять. Давайте напишем, что по политическим мотивам можно менять любого мэра. Где такая норма сегодня? Мы не понимаем, где тогда окажемся? Мы пожинаем плоды досрочных выборов в результате так называемого выхода из парламента 150 депутатов. Сейчас стоим перед пропастью новых досрочных выборов. Только теперь их инициируют «регионы». Я говорю о прецеденте», - уточнил политик.

«Для меня как для политика, который имеет определенный опыт, это говорит о том, что такие вещи рано или поздно всем вылезут боком. – добавил нардеп от НУ-НС. - Завтра может случиться расправа над любым мэром».