Террористы из минометов обстреляли командный пункт аэромобильной бригады АТО

Об этом сообщил руководитель медиацентра АТО Владислав Селезнев на своей странице в соцсети. "По позициям украинских военнослужащих в течении 20 минут было произведено свыше 32 выстрелов", - говорится в сообщении.

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После огневого налета боевики отступили в сторону государственной границы.

"На огневых позициях террористов найдено 18 единиц 82-мм мин", - отметил Владислав Селезнев.

Кроме этого он сообщил, что в пятницу личный состав одного из подразделений, в ходящих в состав сил АТО сбил беспилотный летательный аппарат. "Указанная авиатехника проводила наблюдение за позициями сил АТО, в том числе в районе Зеленополья", - сообщил Владислав Селезнев, добавив, что данный летательный аппарат "Орлан-10" производится в России.