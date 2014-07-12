В сейфе Турчинова лежит заявление Яценюка об отставке - СМИ

В сейфе у спикера парламента Александра Турчинова лежит заявление премьера Арсения Яценюка об отставке, которое он написал после того, как 3 июля Верховная Рада завалила два "газовых" законопроекта, внесенных Кабмином, пишет ZN.UA.

Законопроект №4116а, вызвавший неоднозначную реакцию не только в парламенте.

Правительство торопится, и это настораживает не только депутатов. Во-первых, с 16 июня российский "Газпром" не поставляет газ в адрес потребителей "Нафтогаза Украины", а впереди зима, и вовсе не обязательно, что она не будет суровой. И хотя, по словам вице-премьера Гройсмана, Украина рассчитывает на закупку в этом году 6–7 млрд кубометров газа у "Газпрома", не факт, что это произойдет. Тем более что многолетние переговоры о пересмотре цены газа пока только привели "Нафтогаз" и "Газпром" в Стокгольмский арбитраж.

Во-вторых, россияне со всей своей мощью "продавливают" строительство обходящего Украину газопровода "Южный поток", несмотря на предостережения Еврокомиссии. Тем временем украинская ГТС все больше теряет транзитный поток. Соответственно, все большими будут ее затраты даже на транспортировку газа в пределах страны. Если срочно не принять меры по практическому участию в европейском рынке газа, в том числе по полноценной интеграции украинской ГТС в общеевропейскую газотранспортную систему, ГТС рискует превратиться в чемодан без ручки.

В-третьих, в июле 2010 г. Украина приняла Закон "Об основах функционирования рынка природного газа", а уже в сентябре подписала протокол о присоединении к Договору об учреждении Энергетического Сообщества. 15 декабря 2010 г. Верховная Рада ратифицировала этот протокол. 1 февраля 2011 г. Украина стала стороной Энергетического Сообщества. В-четвертых, 6 октября 2011 г. Совет министров Энергосообщества принял Третий энергетический пакет и обязал участников имплементировать его к 1 января 2015 г. Осталось меньше полугода. Перечисленные факторы и побудили Кабмин срочно вносить в парламент газореформаторский законопроект.

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Теоретически законопроект №4116а предполагает именно кардинальную реформу ГТС, а не очередную смену "кризисного менеджмента". Скажем так, после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС правительство Яценюка предлагает унифицировать правила работы украинского и европейского газовых рынков.

После бурных дебатов на следующий день депутаты все же проголосовали их в первом чтении. Во втором чтении оба законопроекта Верховная Рада рассмотрит на будущей неделе.