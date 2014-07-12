Из-за обвала породы на шахте в Луганской области погиб один горняк
09:50, 12 июля 2014Политика
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Обвал породы случился на шахте им. Дзержинского.
REUTERS
В г. Ровеньки Луганской области ночью на шахте им. Дзержинского ООО ДТЭК „Ровенькиантрацит” на горизонте 900 м произошел обвал породы, в результате чего один горняк погиб и один пострадал, пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован.
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Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, к аварийно-спасательным работам привлекались два отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.
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