Байден-Порошенко: США готовы рассмотреть финансирование восстановления инфраструктуры Донбасса

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента.

Петр Порошенко отметил, что сегодня украинская власть уделяет значительное внимание восстановлению надлежащих условий жизни в освобожденных городах, в частности обеспечения водо- и электроснабжения, теле- и радиовещания, которые были разрушены или сильно повреждены боевиками. Глава государства отметил, что возрождение мирной жизни на Донбассе является приоритетом для Украины, учитывая то, что пришлось пережить жителям Востока во время террористической нашествия на украинские населенные пункты.

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В ответ Джозеф Байден выразил восхищение выдержкой и действиями Украины и заверил в дальнейшей поддержке со стороны США. В частности, Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность финансирования проектов по восстановлению инфраструктуры на Донбассе по примеру инициативы Германии для жителей Славянска и Краматорска.



Также Джозеф Байден сообщил, что Соединенные Штаты готовы приложить усилия для расширения поддержки международными финансовыми институтами Украины.