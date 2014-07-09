Порошенко намерен изменить подходы к подбору кадров в государстве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с общественными реформаторскими движениями.

Порошенко подчеркнул, что изменение принципов кадровой политики является частью Соглашения об ассоциации с ЕС - прозрачная система кадрового набора.

«Нам не нужно изобретать велосипед, не нужно привлекать большое количество донорских денег, не надо ничего», - сказал Президент и отметил, что должен быть только контроль за тем, чтобы в том или ином министерстве или ведомстве не было коррупционеров, в том числе должен быть и общественный контроль.

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Он назвал недопустимым то, что сегодня есть очередь желающих работать в налоговой, несмотря на низкую зарплату.

«Какая очередь длинная, чтобы стать налоговиком. Им даже не стыдно, что они туда и без денег пойдут... Единственное место, где нет очередей - это сегодня в милицию, потому что я отдал приказ идти воевать на восток. Я зарплату поднял, а очередей нет… Ибо когда они должны заниматься тем, для чего они были созданы - защищать мир и спокойствие граждан? Они на это не подписывались», - сказал Президент.

Он назвал такую ситуацию недопустимой и пообещал, что она будет изменена.