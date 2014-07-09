Спасти Надежду

В последние несколько месяцев официальная риторика России пестрит перекручиванием фактов, манипулированием хронологией событий и, в целом, откровенной ложью по отношению к Украине. Вслед за хозяином Кремля Владимиром Путиным, российские ведомства – от Совета Федерации до Следственного комитета РФ – не гнушаются геббельсовщины.

Собственно, сегодня, 9 июля, управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны СК России предъявило единственной в Украине женщине-пилоту бомбардировщика Су-24 М, штурману боевого вертолета Ми-24 Надежде Савченко ряд обвинений, подпадающих под несколько статей Уголовного кодекса РФ.

В частности, Надю пытаются сделать виновной в гибели двух российских журналистов под Луганском в июне текущего года. Опустим тот факт, что российские власти до сих пор не дали разъяснений своим же согражданам относительно легальности пребывания Игоря Корнелюка и Антона Волошина на территории Украины в зоне АТО – без аккредитаций и защитной экипировки (касок и жилетов). Закроем глаза на то, что, в день своей гибели, российские журналисты находились в группе сепаратистов, атакующих украинских правоохранителей и, действовали, по сути, на свой страх и риск.

В документе, распространенном 9 июля, любопытны несколько других моментов. Так, официальный представитель СК РФ Владимир Маркин утверждает, что Надежда Савченко была задержана на территории России. «Что касается задержания Савченко, то, как выяснилось, она без документов, под видом беженки, пересекла границу России. И вот при проверке документов в одном из населенных пунктов она была задержана для установления личности. После этого и выяснилось, что Савченко проходит как подозреваемая по уголовному делу об убийстве российских журналистов», - говорится в заявлении Маркина.

Но, позвольте! Это заявление противоречит и хронологии, и здравому смыслу.

Еще 18 июня Надежда Савченко была взята в плен террористами Луганской народной республики (ЛНР). 19 июня российские СМИ опубликовали видеозапись допроса украинки, в эти же дни фрагмент допроса был опубликован в российской газете «Комсомольская правда».

22 июня украинские журналисты выяснили, что террористы перевезли Надю из Луганской области в Донецк и начали переговоры об обмене ее на четырех своих «коллег», задержанных ранее украинскими силовиками. В этот же день глава пресс-службы Минобороны Украины Богдан Сеник подтвердил информацию СМИ: «Министр занимается всеми вопросами (об освобождении заложников) лично… У него на столе лежит одна из папок по Надежде Савченко. Освобождение должно быть в ближайшее время».

5 июля в Минобороны сообщили, что переговоры сорвались. 7 июля Надина сестра – Вера Савченко предприняла попытку найти родственницу в Луганске. К сожалению, безуспешно.

8 июля российская пресса сообщила, что Надежда находится в СИЗО Воронежа. В этот же день российский адвокат украинки – Николай Шульженко – дал комментарий украинским СМИ: «Она жива-здорова… дальше будет видно, как будет развиваться ситуация, поскольку следствие идет, как правило, два месяца, потом могут продлить».

9 июля представитель СК РФ Владимир Маркин сообщает, что Савченко пересекла границу России как беженка и была задержана при проверке документов.

А теперь – время включать логику, которая напрочь отсутствует у официальных холуев Кремля. Человек попадает в плен, его допрашивают, в том числе, в присутствии российских СМИ. Человеку предъявляют серьезные обвинения со стороны российских властей о причастности к убийству российских журналистов. Террористы, поддерживаемые Россией, ведут переговоры об обмене этого человека на четверых «своих». Допустим, человек совершает побег. И куда будет пытаться бежать пленник?

По мнению следственного комитета РФ – в Россию. Чтобы там, вместо гипотетических обвинений, получить реальные? Или вовсе быть уничтоженным физически (о чем Надя говорила на допросе еще в июне)?

Наверное, освободившись из плена, заложник все же попытается прорваться не в «стан врага», а к «своим». Учитывая, что ситуация сложилась иначе, налицо – похищение гражданки Украины правоохранительными органами соседнего государства. И именно так называют происходящее в Министерстве иностранных дел Украины: «МИД Украины выражает решительный и категорический протест, в связи с незаконным вывозом на территорию России Надежды Савченко - военнослужащего Вооруженных сил Украины, которая ранее была захвачена представителями вооруженных террористических формирований, действующих на востоке Украины. Это является еще одним подтверждением того, что террористы планируют и реализуют свои преступления на территории Украины в тесной связке со спецслужбами Российской Федерации».

Грубо говоря, украинская летчица из заложников террористов ЛНР превратилась в заключенную (заложницу) Российской Федерации. И Украина уже сутки ждет разъяснений этого факта со стороны России, попутно, подключая к освобождению Нади международное сообщество. В этой связи, Кремль может либо продолжить гнуть свою линию, оставить Надежду под стражей и, фактически, признать, что Россия – пособник терроризма в Украине. Либо – освободить Надю, но, чтобы сохранить лицо перед российскими гражданами, судить ее заочно. Тем более, к такому «правосудию» России не привыкать.

Татьяна Урбанская