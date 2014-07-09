Порошенко считает, что лучшей люстрацией власти являются перевыборы

Президент Украины Петр Порошенко считает, что лучшей люстрацией власти должны стать перевыборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с представителями общественных реформаторских движений.

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”Борьба с коррупцией не должна вырождаться в совершенно бессмысленные, бессодержательные люстрационные законы, которые лишь в действительности цементируют коррупцию”, - подчеркнул он.

По убеждению президента, лучшей люстрацией являются выборы.

”Сам народ должен определять, кого избирать и кто имеет право. Какие выборы? Парламентские! Мы прошли только первый этап перезагрузки власти в виде президентских выборов, должны пройти и второй”, - отметил Порошенко.

По его словам, должна быть политическая ответственность, в том числе и за «законы 16 января», политическая ответственность ”за молчание, в которое они играли много лет”.

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Президент отметил, что у него не радовалось сердце, когда ему вчера в Славянске аплодировали, а представителей Партии регионов забросали помидорами, которые остались в городе.

”Я не радуюсь, я считаю, что у народа открылись глаза на это, поэтому такая перезагрузка будет важной для нашей антикоррупционной реформы”, - подчеркнул Порошенко.