Порошенко считает, что лучшей люстрацией власти являются перевыборы
Президент подчеркнул, что в Украине прошел только первый этап перезагрузки власти в виде президентских выборов: "должны пройти и второй".
Президент Украины Петр Порошенко считает, что лучшей люстрацией власти должны стать перевыборы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с представителями общественных реформаторских движений.
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”Борьба с коррупцией не должна вырождаться в совершенно бессмысленные, бессодержательные люстрационные законы, которые лишь в действительности цементируют коррупцию”, - подчеркнул он.
По убеждению президента, лучшей люстрацией являются выборы.
”Сам народ должен определять, кого избирать и кто имеет право. Какие выборы? Парламентские! Мы прошли только первый этап перезагрузки власти в виде президентских выборов, должны пройти и второй”, - отметил Порошенко.
По его словам, должна быть политическая ответственность, в том числе и за «законы 16 января», политическая ответственность ”за молчание, в которое они играли много лет”.
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Президент отметил, что у него не радовалось сердце, когда ему вчера в Славянске аплодировали, а представителей Партии регионов забросали помидорами, которые остались в городе.
”Я не радуюсь, я считаю, что у народа открылись глаза на это, поэтому такая перезагрузка будет важной для нашей антикоррупционной реформы”, - подчеркнул Порошенко.