СБУ задержала информатора террористов, планировавшего отравить украинских солдат

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Задержанный - гражданин Украины И., 1981 г.р., уроженец Уфы (РФ), житель Волновахи.

«СБУ установила, что И. с апреля этого года систематически собирал и предоставлял террористам информацию о местах дислокации, перемещении украинских частей и подразделений, задействованных в АТО, и вместе с сообщниками готовил террористические акты против украинских силовиков. Задержанный подозревается в причастности к похищению депутата Волновахского районного совета Обидченко в июне. И. сознался, что планировал отравить военнослужащих ЗСУ, которые несут службу на блокпостах, с целью завладения их оружием», - сообщили в пресс-центре СБУ.

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Начато уголовное производство. Проводятся допросы и другие следственные действия.