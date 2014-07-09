СМИ: И.о. мэра Славянска стал "регионал" Александр Самсонов
Обязанности мэра Славянска выполняет секретарь городского совета, "регионал" Александр Самсонов, уроженец России, земляк Игоря Гиркина.
Об этом Украинской правде сообщил сам Самсонов.
"Я секретарь городского совета и сейчас я исполняю обязанности мэра города. По закону, когда мэр написала заявление, то автоматически обязанности выполняет секретарь горсовета", - сказал он.
Самсонов добавил, что никаких согласований с властью для этого быть не должно.
На уточняющие вопросы Самсонов попросил перезвонить позже, поскольку у него совещание.
Читайте такжеЭкс-мэра Славянска Штепу освободили из плена, но никто не знает где она "У меня просто совещание, люди приходят. у нас же тут сейчас жарко, вы понимаете", - сказал он.
В комментарии, который приводит пресс-секретарь Правого сектора Борислав Береза со ссылкой на местных жителей, сказано, что Самсонов - "человек Семьи и помощник экс-мэра Славянска Нели Штепы".
Как известно, именно по Славянску выбирался в Верховную Раду сын экс-премьера - Алексей Азаров.
Самсонов родился 1 апреля 1958 года в г. Великие Луки Псковской области. Родом из этой же области лидер сепаратистов, лишь недавно покинувший Славянск – Игорь Гиркин (Стрелков).
С 2005 по 2008 год Самсонов – руководитель аппарата Славянской городской организации Партии регионов, с 2008-го — председатель Славянской городской организации Партии регионов.