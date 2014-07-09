СМИ: И.о. мэра Славянска стал "регионал" Александр Самсонов

Об этом Украинской правде сообщил сам Самсонов.

"Я секретарь городского совета и сейчас я исполняю обязанности мэра города. По закону, когда мэр написала заявление, то автоматически обязанности выполняет секретарь горсовета", - сказал он.

Самсонов добавил, что никаких согласований с властью для этого быть не должно.

На уточняющие вопросы Самсонов попросил перезвонить позже, поскольку у него совещание.

Читайте такжеЭкс-мэра Славянска Штепу освободили из плена, но никто не знает где она "У меня просто совещание, люди приходят. у нас же тут сейчас жарко, вы понимаете", - сказал он.

В комментарии, который приводит пресс-секретарь Правого сектора Борислав Береза со ссылкой на местных жителей, сказано, что Самсонов - "человек Семьи и помощник экс-мэра Славянска Нели Штепы".

Как известно, именно по Славянску выбирался в Верховную Раду сын экс-премьера - Алексей Азаров.

Самсонов родился 1 апреля 1958 года в г. Великие Луки Псковской области. Родом из этой же области лидер сепаратистов, лишь недавно покинувший Славянск – Игорь Гиркин (Стрелков).

С 2005 по 2008 год Самсонов – руководитель аппарата Славянской городской организации Партии регионов, с 2008-го — председатель Славянской городской организации Партии регионов.