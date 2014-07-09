Террористы привезли с собой собственных врачей - министр

Те обслуживали их за счет украинской гуманитарной помощи, которую террористы захватывали, заявил Министр здравоохранения Олег Мусий в эфире 5 канала.

"Около месяца назад в Донецком территориальном медицинском объединении, был захвачен один из корпусов областной больницы. Всех врачей и медперсонал из этого корпуса выгнали террористы и сами туда привели своих врачей, которые оказывали помощь исключительно террористам. Врачи были не местные", - сообщил Мусий.

Читайте такжеМинздрав опровергает, что боевики захватили перинатальный центр в ЛуганскеПо его словам, таким образом один из корпусов областной больницы в Донецке функционировал около месяца.

"Такая же ситуация была в Славянске, когда в одной из больниц они оказывали помощь собственными силами, грабя нашу гуманитарную помощь, которую мы доставляли на наши блокпосты и гражданскому населению", - заявил Мусий.