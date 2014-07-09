Вдвое уменьшилась территория, которую контролируют террористы - Тымчук

Об этом на своей странице Facebook сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, представитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Я бы сказал, это радостное, но одновременно и очень осторожное заявление. Ибо нет у боевиков столько сил и средств, чтобы полностью контролировать всю "приписываемую" им территорию", - написал Тымчук.

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По его словам, кольцо вокруг террористов сжимается.

"Плохо только то, что сплошным его все же не назвать: боевики имеют прямой выход к границе Украины с их кровожадной матушки-России. Как только эта дьявольская пуповина будет перерезана, и кольцо сомкнется, к нашей победе останется только шаг", - отметил Тымчук.