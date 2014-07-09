«Правый сектор» заявляет, что задержал мэра города на Донетчине

Об этом сообщили в Днепропетровской областной ячейке "Правого сектора", передает "Радио Свобода".

Как заявили в партийной ячейке, причиной задержания стала информация от местных жителей о том, что чиновник обеспечивал питанием блокпост вооруженных сепаратистов в Марьинке, что на западной окраине Донецка.

В "Правом секторе" заявляют, что эта информация уже подтверждена.

"Несмотря на то, что после последних неудач "ДНР" мэр Курахово делает показательные миролюбивые заявления, ранее Сажко открыто поддерживал эту террористическую организацию и организовывал проведение сепаратистского референдума 11 мая этого года", - заявили в "Правом секторе".

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По словам партийцев, чиновника и собранную о нем информацию передадут в СБУ.

Ранее во вторник на брифинге в Совете национальной безопасности и обороны ее представитель Андрей Лысенко, подтвердив похищениемэра Курахово, заявлял, что его похитили "террористы" и "бандиты", которые "продолжают терроризировать местное население".

По словам спикера, место, где произошло похищение, силы антитеррористической операции не контролируют.