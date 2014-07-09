«Правый сектор» заявляет, что задержал мэра города на Донетчине
"Правый сектор" задержал мэра города Курахово, что в Марьинском районе Донецкой области, Сергея Сажко "для выяснения фактов его возможного сотрудничества с террористами из "ДНР".
Об этом сообщили в Днепропетровской областной ячейке "Правого сектора", передает "Радио Свобода".
Как заявили в партийной ячейке, причиной задержания стала информация от местных жителей о том, что чиновник обеспечивал питанием блокпост вооруженных сепаратистов в Марьинке, что на западной окраине Донецка.
В "Правом секторе" заявляют, что эта информация уже подтверждена.
"Несмотря на то, что после последних неудач "ДНР" мэр Курахово делает показательные миролюбивые заявления, ранее Сажко открыто поддерживал эту террористическую организацию и организовывал проведение сепаратистского референдума 11 мая этого года", - заявили в "Правом секторе".
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По словам партийцев, чиновника и собранную о нем информацию передадут в СБУ.
Ранее во вторник на брифинге в Совете национальной безопасности и обороны ее представитель Андрей Лысенко, подтвердив похищениемэра Курахово, заявлял, что его похитили "террористы" и "бандиты", которые "продолжают терроризировать местное население".
По словам спикера, место, где произошло похищение, силы антитеррористической операции не контролируют.