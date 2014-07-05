В МИД считают, что Россия не отказалась от идеи вторжения в Украину

Об этом в эфире 5 канала сообщил директор департамента информационной политики МИД Евгений Перебийнис, пишет Gazeta.ua.

В частности, Перебийнис отметил, что есть данные разведки о том, что такой сценарий Россия рассматривала и продолжает рассматривать.

"Поэтому мы должны очень серьезно к этому относиться и быть готовыми к этому", – подчеркнул чиновник.

В то же время, по его мнению, Россия не пойдет на такое, поскольку ситуация на фронте и в геополитике не на ее стороне.

Читайте такжеВласть призвали не впадать в эйфорию от отказа РФ вводить армию в Украину

"Однозначно Путин проигрывает по всем фронтам – и в военном, и в политическом плане. Поэтому, возможно, это его сейчас и сдерживает", – объяснил представитель Министерства иностранных дел.

Кроме того, по словам Перебийниса, Россию сдерживает от необдуманной агрессии "тот решительный подход, который демонстрируют сейчас украинские военные и антитеррористическая операция".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что продолжение переговоров с президентом России Владимиром Путиным возможно лишь при условии обязательного соблюдения положений мирного плана всеми сторонами.

"Никакого одностороннего прекращения огня больше не будет", - подчеркнул Порошенко.