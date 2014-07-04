Оккупационные власти Крыма раздают пляжам французские награды без ведома французов
Пяти пляжам Евпатории присвоили престижную международную награду «Голубой флаг» без ведома организации, которая занимается их выдачей.
Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на экс-министра курортов и туризма АРК Александра Лиева.
«Система «Голубой флаг», известная на весь мир, подчеркивает экологическое состояние территории. Такой флаг выдается французской общественной организацией, которая сегодня на территории Крыма точно не действует», - отметил он.
Читайте такжеВ Крыму продолжается безлюдный туристический сезонО присвоении «Голубых флагов» крымским пляжам пресс-служба «Совета министров» Крыма сообщила 2 июня. В сообщении указывалось, что оценка территории пляжей проводилась по 32 критериям.
Награду получили пляжи Межрегионального центра трудовой, медико-социальной и профессиональной реабилитации инвалидов, пляж санатория «Северный», пляж пансионата «Лучистый», пляж детского клинического санатория Министерства обороны России, а также пляж пансионата «Оазис».
Это уже не первый случай подобного нарушения прав интеллектувальной собственности в Крыму. Ранее сообщалось, что на полуострове собираются "клонировать" два известных музыкальных фестиваля, покинувших Крым после оккупации - КаZантип и Koktebel Jazz Festival.
В этом году КаZантип пройдет в Грузии, а Koktebel Jazz Festival - в Одесской области.