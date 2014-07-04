Оккупационные власти Крыма раздают пляжам французские награды без ведома французов

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на экс-министра курортов и туризма АРК Александра Лиева.

«Система «Голубой флаг», известная на весь мир, подчеркивает экологическое состояние территории. Такой флаг выдается французской общественной организацией, которая сегодня на территории Крыма точно не действует», - отметил он.

Читайте такжеВ Крыму продолжается безлюдный туристический сезонО присвоении «Голубых флагов» крымским пляжам пресс-служба «Совета министров» Крыма сообщила 2 июня. В сообщении указывалось, что оценка территории пляжей проводилась по 32 критериям.

Награду получили пляжи Межрегионального центра трудовой, медико-социальной и профессиональной реабилитации инвалидов, пляж санатория «Северный», пляж пансионата «Лучистый», пляж детского клинического санатория Министерства обороны России, а также пляж пансионата «Оазис».

Это уже не первый случай подобного нарушения прав интеллектувальной собственности в Крыму. Ранее сообщалось, что на полуострове собираются "клонировать" два известных музыкальных фестиваля, покинувших Крым после оккупации - КаZантип и Koktebel Jazz Festival.

В этом году КаZантип пройдет в Грузии, а Koktebel Jazz Festival - в Одесской области.